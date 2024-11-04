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В Госдуме заявили о провале попытки изолировать Россию и уничтожить ее экономику

Володин: попытки изолировать Россию и разорвать экономику закончились провалом

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Попытки изолировать Россию и уничтожить ее экономику закончились провалом для их инициаторов. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в поздравлении ко Дню народного единства в своем Telegram-канале.

За последние годы США и их союзники ввели в отношении Российской Федерации более 22 тысяч незаконных санкций. Несмотря на это и благодаря сплоченности общества, Россия преодолевает все вызовы и проблемы, отметил Володин.

По словам парламентария, российское общество консолидировалось вокруг президента Владимира Путина, и сегодня, преодолевая вызовы, Россия становится сильнее.

Володин также добавил, что День народного единства напоминает о важности сплоченности и силе духа народа, — когда люди разных сословий объединились ради защиты родины от врагов.

4 ноября россияне отмечают День народного единства. Этот праздник начали отмечать в 2005 году, он посвящен событиям 1612 года, когда народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских оккупантов.

Ранее космонавты поздравили россиян с Днем народного единства.

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