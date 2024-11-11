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Володин пожаловался на отсутствие механизма верификации страниц в соцсетях

Володин указал РКН на отсутствие механизма верификации страниц в соцсетях

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выразил обеспокоенность в связи с отсутствием утвержденного механизма для формирования и ведения реестра персональных страниц в социальных сетях с аудиторией более 10 тысяч подписчиков в Роскомнадзоре. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хотел 1 ноября выполнить норму закона, но, учитывая, что механизма нет, не смог. Будем задавать вопрос Роскомнадзору и Минцифры. Отчитаться — отчитались, но утвержденного порядка пока нет», — заявил Володин представителям прессы.

На данный момент не существует подзаконного акта, который бы регламентировал процесс создания реестра. В то же время с 1 ноября Роскомнадзор начал вести перечень блогов и каналов с аудиторией свыше 10 тысяч подписчиков. Операторы таких каналов обязаны предоставить информацию для их идентификации. Форма для регистрации аккаунта или страницы в социальных сетях доступна на платформе «Госуслуги».

В случае наличия нескольких каналов или страниц, необходимо подать отдельные заявления на каждую из них. Если же крупный канал или страница не окажутся в реестре, рекламодатели не смогут размещать свои объявления в этих источниках, а другие каналы не будут иметь возможность репостить их сообщения. Эти ограничения начнут действовать с 1 января 2025 года.

Ранее в Роскомнадзоре рассказали о масштабной утечке данных россиян.

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