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Госдеп анонсировал поездку Блинкена в Брюссель

Госдеп: Блинкен отправится в Брюссель для обсуждения помощи Украине

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Tobias Hase/Global Look Press

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во вторник, 12 ноября, отправится в Брюссель, где примет участие в обсуждении нового пакета помощи Украине и встретится с союзниками по НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа.

«Затем государственный секретарь Блинкен отправится в Лиму, Перу, Манаус, Бразилия, и Рио-де-Жанейро, Бразилия, чтобы присоединиться к президенту Джозефу Байдену на ежегодной Неделе экономических лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и Саммите лидеров G20, которые пройдут 14-19 ноября», — говорится в сообщении.

10 ноября советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что уходящая администрация президента США Джо Байдена хочет успеть выделить Украине согласованную помощь на $6 млрд. Он подчеркнул, что Вашингтон намерен вовремя и в полном объеме потратить на Киев все ресурсы, предоставленные конгрессом.

12 ноября генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Евросоюз и США должны совместно увеличивать помощь Украине, чтобы «изменить траекторию конфликта». По его словам, «нужно подтвердить приверженность долгосрочной поддержке и делать больше, чем просто поддерживать боеспособность Киева».

Ранее на Украине оценили желание Байдена быстро передать помощь Киеву.

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