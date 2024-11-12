На Украине оценили желание Байдена быстро передать помощь Киеву

Стремление США как можно быстрее передать пакет военной помощи Украине до инаугурации Дональда Трампа стало плохим сигналом для Киева. Об этом в интервью украинскому радио New Voice заявил депутат Рады Роман Костенко.

«США очень быстро решили нам передать определенное количество ракет, которые до этого было очень сложно выбить», — отметил он.

По словам депутата Рады, соответствующие действия нынешней администрации Байдена сигнализируют Киеву о том, что после инаугурации Дональда Трампа в украинском вопросе «могут быть проблемы».

«Такое впечатление, будто они ожидают, что вообще будет все плохо», — добавил Костенко.

До этого сообщалось, что кандидат на пост госсекретаря США в новой администрации Дональда Трампа Марко Рубио, скорее всего, согласится с планами нового президента «надавить» на Украину для начала переговоров.

Ранее Трамп заинтересовался двумя пунктами «плана победы» Зеленского.