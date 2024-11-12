В Абхазии освободили трех из пяти задержанных оппозиционеров

Трех из пяти абхазских оппозиционеров, задержанных 11 ноября, выпустили из изолятора. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет об Омаре Смыре, Аслане Гварамия и Рамазе Джопуа, которых задержали накануне после участия в потасовке с депутатом парламента.

12 ноября Сухумский городской суд прекратил судопроизводство по делам об административных правонарушениях в отношении пяти задержанных оппозиционеров.

Накануне в Абхазии пятерых оппозиционеров задержали после возвращения с собрания общественности в Гудауте. На нем обсуждалось соглашение, касающееся инвестиционной деятельности российских юридических компаний в республике. По итогам обсуждения участники обратились к парламенту с просьбой не ратифицировать этот договор, утверждая, что он «не соответствует интересам абхазского народа».

После задержания активистов в стране начались массовые акции протеста. К столице начали стягивать военную технику, в том числе ее направили к зданию администрации президента Абхазии.

Ранее оппозиция в Абхазии заявила о перекрытии всех ключевых мостов в Сухуме.