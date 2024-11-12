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Суд в Абхазии отпустил задержанных оппозиционеров

Суд в Сухуме прекратил производство в отношении ряда задержанных оппозиционеров

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rajdianos/X (бывш. Twitter)

Сухумский городской суд прекратил судопроизводство по делам об административных правонарушениях в отношении ряда задержанных оппозиционеров. Об этом сообщает абхазская журналистка Элеонора Гилоян в своем Telegram-канале.

По ее данным, судопроизводство «в виду отсутствия события» прекратилось в отношении экс-депутатов парламента Гарри Кокая, Алмасхана Ардзинба и Рамаза Джопуа. В то же время материалов в отношении Аслана Гварамии и активиста Омара Смыра не поступало, пишет журналистка.

11 ноября в Абхазии четырех оппозиционеров задержали после возвращения с собрания общественности в Гудауте. На нем обсуждалось соглашение, касающееся инвестиционной деятельности российских юридических компаний в республике. По итогам обсуждения участники обратились к парламенту с просьбой не ратифицировать этот договор, утверждая, что он «не соответствует интересам абхазского народа».

После задержания активистов в стране начались массовые акции протеста. К столице начали стягивать военную технику, в том числе ее направили к зданию администрации президента Абхазии. Сообщалось, что жители сел, находящихся неподалеку от Сухума, перекрыли мосты, ведущие в город: Гумистинский — на западе и Кодорский — на востоке.

Ранее генпрокурор Абхазии предложил освободить задержанных активистов.

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