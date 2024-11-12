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Премьер-министр Японии Исиба уснул во время собственного переизбрания

Nikkei: премьер-министр Японии Исиба уснул во время заседания парламента

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба уснул во время заседания нижней палаты парламента страны, на котором решался вопрос о его переизбрании на пост главы правительства. Об этом пишет Nikkei.

«Исиба, похоже, заснул во время выборов кандидатуры премьер-министра на пленарном заседании палаты представителей 11 ноября. При первом голосовании он скрестил руки на груди, закрыл глаза и посмотрел вниз», — говорится в материале.

В статье приводятся слова главного секретаря японского кабинета министров Есимасы Хаяси. По его мнению, премьер-министр мог уснуть, так как перед заседанием принял лекарство от простуды.

Он уточнил, что Исиба не имеет серьезных проблем со здоровьем. Но вечером 9 ноября главе правительства стало плохо из-за простуды, и ему пришлось вызвать врачей скорой помощи.

1 октября кабинет министров Японии, который возглавлял Фумио Кисида, ушел в отставку в полном составе. После этого новым главой правительства был избран бывший министр обороны страны Исиба.

Позже в Японии распустили парламент, после чего в государстве состоялись выборы депутатов. В связи с этим 11 ноября в нижней палате высшего законодательного органа прошло очередное заседание, на котором решался вопрос о назначении премьер-министра. Кандидат от Либерально-демократической партии в лице Исибы получил 221 голос. Его ближайший соперник — председатель Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода — набрал 160 голосов.

Ранее в Токио мужчина бросил коктейли Молотова перед штаб-квартирой Либерально-демократической партии.

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