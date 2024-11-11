Сигэру Исиба переизбран на пост премьера Японии

Японский парламент избрал председателя Либерально-демократической партии Сигэру Исибу главой правительства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты голосования.

Исиба победил во втором туре голосования, набрав 221 голос. Его ближайший соперник — глава Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода, получил голоса 160 депутатов.

В ближайшее время Исиба сформирует правительство. По прогнозам политологов, его состав практически не изменится.

В сентябре Исиба стал председателем правящей Либерально-демократической партии, а затем был избран премьером после роспуска правительства Фумио Кисиды. После этого политик объявил о досрочных выборах, чтобы заручиться мандатом от общества после череды скандалов в правящей партии.

Ранее сообщалось, что депутат японского парламента Мунэо Судзуки хочет провести работу с Исибой, чтобы тот ответил на сигнал Путина.