Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сигэру Исиба переизбран на пост премьера Японии

Парламент Японии переизбрал Сигэру Исибу на пост премьер-министра

close
Kim Kyung-Hoon/Pool/Reuters

Японский парламент избрал председателя Либерально-демократической партии Сигэру Исибу главой правительства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты голосования.

Исиба победил во втором туре голосования, набрав 221 голос. Его ближайший соперник — глава Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода, получил голоса 160 депутатов.

В ближайшее время Исиба сформирует правительство. По прогнозам политологов, его состав практически не изменится.

В сентябре Исиба стал председателем правящей Либерально-демократической партии, а затем был избран премьером после роспуска правительства Фумио Кисиды. После этого политик объявил о досрочных выборах, чтобы заручиться мандатом от общества после череды скандалов в правящей партии.

Ранее сообщалось, что депутат японского парламента Мунэо Судзуки хочет провести работу с Исибой, чтобы тот ответил на сигнал Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами