Правительство Японии распустило парламент

Японское правительство официально приняло решение о роспуске парламента страны. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

Кабинет министров Японии в полном составе подписал решение о роспуске парламента 9 октября на своем внеочередном заседании. Ожидается, что позже в парламенте пройдут дебаты между новым главой правительства Японии Сигэру Исибой и лидерами оппозиционных партий. Дебаты вместо положенных 45 минут пройдут на протяжении 80.

4 октября Исиба в своей речи перед парламентом заявил, что японские власти продолжат курс на заключение с Россией мирного соглашения и решение «территориальной проблемы».

1 октября правительство Японии, которое возглавлял Фумио Кисида, ушло в отставку в полном составе. Новым премьером стал бывший министр обороны Сигэру Исиба, которого 27 сентября избрали председателем правящей Либерально-демократической партии.

Ранее оппозиция обвинила будущего премьер-министра Японии в нарушении конституции.