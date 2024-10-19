В Японии мужчина бросил коктейли Молотова перед штаб-квартирой партии

В Токио 49-летний мужчина бросил не менее пяти бутылок с зажигательной смесью перед зданием штаб-квартиры правящей в Японии Либерально-демократической партии. Об этом сообщил телеканал NHK.

Мужчина подъехал на белом автомобиле к штаб-квартире партии и бросил пять или шесть коктейлей Молотова. Бутылка попала в автомобиль ОМОНа, но возгорание быстро потушили, уточнили в столичной полиции.

Нарушитель также пытался въехать на территорию официальной резиденции премьер-министра, но застрял в ограждении. Кроме того, он пытался бросить предмет, напоминающий дымовую шашку, но его остановили полицейские и арестовали.

1 октября кабинет министров Японии, который возглавлял Фумио Кисида, ушел в отставку в полном составе. Новым премьер-министром стал бывший министр обороны Сигэру Исиба, которого 27 сентября избрали председателем правящей Либерально-демократической партии.

В этот же день глава оппозиционной Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода обвинил Исибу в нарушении конституции страны.

9 октября правительство Японии приняло решение о роспуске парламента страны.

Ранее токийская биржа рухнула из-за планов нового премьера.