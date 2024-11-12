Президент Зимбабве назвал Лукашенко своим очень молодым братом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с зимбабвийским коллегой Эммерсоном Мнангагвой, который назвал белорусского лидера своим молодым братом и сравнил его с ребенком. Кадры встречи опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«Мне 82 года, поэтому, смотря на вас, господин президент, я вижу в вас своего молодого-молодого-молодого брата», — пошутил Мнангагва.

Он также отметил, что глава Белоруссии в сравнении с ним похож на «юношу, ребенка». Лукашенко в ответ сделал комплимент людям, живущим на юге, отметив, что по сравнению с северянами они «активнее и здоровее».

30 августа Лукашенко исполнилось 70 лет. В этот день президент России Владимир Путин подписал указ о награждении белорусского коллеги Орденом Святого апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Россией и Белоруссией.

Ранее Лукашенко заявил об изменениях во внешней политике Белоруссии.