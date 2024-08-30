Путин в День рождения Лукашенко наградил его высшей госнаградой РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении белорусского коллеги Александра Лукашенко Орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В документе указано, что Лукашенко наградили за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Россией и Белоруссией. Также белорусский лидер удостоен ордена за заслуги в укреплении дружественных связей между народами и большой личный вклад в создание и эффективную работу Союзного государства.

Орден Святого апостола Андрея Первозванного — высшая государственная награда в России. Его вручают государственным и общественным деятелям в различных сферах за исключительные заслуги, которые способствуют процветанию, величию и славе РФ.

Помимо этого Путин направил Лукашенко поздравительную телеграмму в честь Дня рождения. Российский лидер подчеркнул, что их добрые отношения прошли проверку временем и он дорожит ими.

30 августа Александру Лукашенко исполнилось 70 лет. Однако близкие люди поздравляют Лукашенко 31 августа — в этот день родился его сын Николай, и эта же дата считается днем рождения политика по официальной биографии (в 2010 году установили, что мать президента привезли в роддом вечером 30 августа, но родился он после полуночи).

Ранее сосед Лукашенко рассказал, как Путин приезжал к президенту в гости на малую родину.