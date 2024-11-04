Лукашенко заявил об изменениях во внешней политике Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внешняя политика страны была скорректирована с учетом введенных против нее санкций. Об этом сообщает агентство БелТА.

«Что касается внешней политики, естественно, она скорректирована с учетом тех бешеных фашистских санкций, которые введены против нашего государства. Как я вам когда-то говорил, забудьте про эти санкции, их нет», — сказал белорусский лидер.

По словам Лукашенко, Белоруссия переориентировала свою торгово-экономическую деятельность. Относительно экспорта продуктов питания, глава страны отметил, что интерес к ним будет увеличиваться, и важно не упустить момент, предлагая товары там, где будет расти спрос.

Лукашенко отметил, что спрос на продукты питания в России и Китае остается высоким. Кроме того, по его словам, интерес к ним наблюдается даже в Европейском союзе.

В октябре Лукашенко уже говорил, что Белоруссия смогла адаптироваться в условиях санкций, благодаря экспорту сельхозпродукции, который дал остальным отраслям возможность приспособиться к новой ситуации и переориентироваться на другие рынки.

Месяцев ранее глава государства обращал внимание, что западные санкции были введены не только против президента лично, а против всех белорусов. Вместе с тем глава государства задался вопросом, как можно было Западу так «низко пасть», чтобы запретить в страну импорт жизненно необходимых оборудования и лекарств для больных людей.

Ранее Лукашенко назвал Белоруссию «страной хлеба».