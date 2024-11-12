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Украина хочет поручить Трампу решать, кто сможет вести бизнес в стране

FT: Украина будет просить Трампа решать, кто сможет вести бизнес в стране

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Shannon Stapleton/Reuters

Украинская бизнес-элита предлагает делегировать администрации избранного президента США Дональда Трампа принятие решений о том, кто из крупных игроков сможет вести бизнес в стране. Об этом пишет Financial Times.

Ссылаясь на источники, знакомые с этими планами, FT сообщает, что бизнес-лидеры на Украине ведут с властями переговоры о том, чтобы «предложить Трампу возможности проверять заявки на иностранное капиталовложение, позволив ему, по сути, выбирать, кто может вести бизнес в стране».

В Киеве хотят предложить Трампу ввести принцип «все, кроме Китая», который может ему понравиться.

«Идея заключается в том, что зависящая от китайских технологий украинская индустрия должна отказаться от китайских материалов и переключиться на поставщиков из США», — отмечает FT.

О том, чем еще Украина хочет завоевать расположение Трампа — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине рассказали, как хотят перестать быть обузой для Запада.

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