Украина хочет поручить Трампу решать, кто сможет вести бизнес в стране

Украинская бизнес-элита предлагает делегировать администрации избранного президента США Дональда Трампа принятие решений о том, кто из крупных игроков сможет вести бизнес в стране. Об этом пишет Financial Times.

Ссылаясь на источники, знакомые с этими планами, FT сообщает, что бизнес-лидеры на Украине ведут с властями переговоры о том, чтобы «предложить Трампу возможности проверять заявки на иностранное капиталовложение, позволив ему, по сути, выбирать, кто может вести бизнес в стране».

В Киеве хотят предложить Трампу ввести принцип «все, кроме Китая», который может ему понравиться.

«Идея заключается в том, что зависящая от китайских технологий украинская индустрия должна отказаться от китайских материалов и переключиться на поставщиков из США», — отмечает FT.

О том, чем еще Украина хочет завоевать расположение Трампа — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине рассказали, как хотят перестать быть обузой для Запада.