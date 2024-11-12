Так называемый «план победы» украинского лидера Владимира Зеленского призван показать миру, что Украина не является обузой для Запада. Об этом заявил украинский депутат Александр Мережко, его слова приводит британская газета Financial Times.

«(Представление Трампу так называемого «плана победы» является – прим. ред.) мудрым шагом, направленным на то, чтобы показать, что Украина не является обузой для Запада», — отметил он.

Как пишет газета, Киев давно разочарован нерешительностью уходящего президента США Джо Байдена в вопросе увеличения военной поддержки. Украина надеется, что на Трампа повлияют пункты, специально разработанные с его учетом, пишет FT.

До этого Financial Times писала, что Зеленский в сентябре показывал так называемый план победы Дональду Трампу, последнего заинтересовали пункты о доступе Запада к украинским природным ресурсам и замене части американских военных сил в Европе на украинские.

Ранее Зеленскому посоветовали начать поиск убежища для себя.