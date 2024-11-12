Доступ к ресурсам и военные ВСУ в Европе. Чем Зеленский хочет завоевать расположение Трампа? FT: Трампа заинтересовал доступ к ресурсам Украины в плане победы Зеленского

Украина разрабатывала свой «план победы» с учетом возможной победы Дональда Трампа на выборах в США, пишет Financial Times. Две идеи в «плане» Владимира Зеленского появились именно с расчетом на Трампа, а конкретно — предложение заменить часть американских войск, размещенных в Европе, военными ВСУ и предоставить доступ западным союзникам к природным ресурсам Украины. По данным издания, Киев начал разрабатывать предложения еще летом, а в сентябре Зеленский представил их Трампу в Нью-Йорке.

Украина редактировала свой «план победы» под интересы приходящей администрации избранного президента Дональда Трампа в надежде сохранить помощь со стороны США. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на украинских и европейских чиновников.

Среди предложений содержатся пункты о замене части американских войск в Европе подразделениями ВСУ после окончания конфликта с Россией (ранее Трамп многократно говорил, что Европа должна защищать себя сама или платить за это достаточно), а также о том, что Украина «поделится» с западными партнерами важнейшими природными ресурсами. Утверждается, что этот пункт разработан союзником Трампа, сенатором-республиканцем Линдси Грэмом (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Трампа «заинтересовали» эти два пункта», — пишет FT со ссылкой на источник.

По данным издания, представители украинского бизнеса также ведут переговоры с правительством страны о предоставлении Трампу полномочий по «отбору инвестиций».

«Что, по сути, позволит ему выбирать, кто может вести бизнес в стране», — поясняет FT.

Это предложение называется ABC — anybody but China («Кто угодно, только не Китай»), рассказал изданию один из участников переговоров. По его словам, предложение предполагает, что украинские отрасли, зависящие от китайских технологий и материалов (например, телекоммуникации), перейдут на американские технологии и будут привлекать больше западных инвестиций.

«Идея находится на ранней стадии, но некоторые бизнес-лидеры, близкие к администрации президента, считают, что она может понравиться Трампу», — пишет FT.

Игра на опережение

Financial Times пишет, что Киев был давно разочарован нерешительностью действующего президента США Джо Байдена, который медлил с увеличением помощи.

«Они почувствовали, что пришло время для перемен, и что эта перемена [избрание Трампа] может быть хорошей», — заявил источник FT.

В связи с этим Украина начала разрабатывать предложения еще летом, «чтобы навязать точку зрения до того, как Трамп сможет навязать свою собственную», пишет FT со ссылкой на человека, «участвовавшего в планировании».

По данным издания, президент Украины Владимир Зеленский представил эти идеи на встрече с Трампом в Нью-Йорке в сентябре.

Формулировать предложения Зеленскому якобы помогали союзники Украины в Европе и США, в том числе «высокопоставленные республиканцы», они дали советы о том, как наилучшим образом сформулировать предложения, которые «стимулируют тесное сотрудничество с Киевом, а не прекращают оказание стране жизненно важной помощи».

«Эти предложения вызваны опасениями украинских и европейских чиновников по поводу того, что Дональд Трамп может быстро заключить мирное соглашение с Россией, фактически торпедировав западную поддержку Украины», — пишет FT.

Сейчас Украина и ее союзники обеспокоены тем, что президент России Владимир Путин сможет побудить США согласиться на мирное урегулирование на выгодных для Москвы условиях.

«Первый, кто моргнет, проиграет эту игру, — цитирует FT человека, участвовавшего в формировании позиции Украины. — Путин считает, что сейчас он на правильном пути и может получить все, что хочет».

Европейские чиновники, по данным FT, обеспокоены тем, что их исключат из переговоров под руководством Трампа, что не даст им рычагов воздействия на урегулирование, которое может «определить среднесрочную безопасность континента».

Выдвижение предложений Трампу — «мудрый шаг, призванный показать, что Украина не является обузой для Запада», заявил FT председатель комитета Верховной рады по иностранным делам Александр Мережко.

«Трамп хочет быть победителем, а не проигравшим. Чтобы стать победителем, ему нужно показать Путину его место», — заявил Мережко.