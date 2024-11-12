Генпрокурор Абхазии предложил освободить задержанных активистов

Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба предложил в суде освободить всех задержанных активистов в обмен на открытие мостов в Сухуме. Об этом сообщил член общественной палаты страны Сократ Джинджолия во время переговоров с протестующими, передает ТАСС.

Отмечается, что предложение может быть утверждено до конца суток.

«Генпрокурор на суде внес предложение освободить. Президент нам намекнул, что решение сегодня будет принято», — сказал Джинджолия.

11 ноября в Абхазии пятерых оппозиционеров задержали после возвращения с собрания общественности в Гудауте. На нем обсуждалось соглашение, касающееся инвестиционной деятельности российских юридических компаний в республике. По итогам обсуждения участники обратились к парламенту с просьбой не ратифицировать этот договор, утверждая, что он «не соответствует интересам абхазского народа».

После задержания активистов в стране начались массовые акции протеста. К столице начали стягивать военную технику, в том числе ее направили к зданию администрации президента Абхазии. Сообщалось, что жители сел, находящихся неподалеку от Сухума, перекрыли мосты, ведущие в город: Гумистинский — на западе и Кодорский — на востоке.

Ранее абхазская оппозиция отвергла предложения властей об условиях разблокировки мостов в Сухуме.