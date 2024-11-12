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Абхазская оппозиция отвергла предложения властей об условиях разблокировки мостов в Сухуме

Оппозиция отвергла предложения властей об условиях разблокировки мостов в Сухуме

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Анжела Кучуберия/ТАСС

Оппозиция отвергла предложение абхазских властей об условиях восстановления движения по заблокированным мостам в Сухуме. Об этом сообщил в интервью ТАСС председатель общественной организации ветеранов войны «Аруаа» (Воины) Темур Гулиа.

По его словам, предложение состояло в разблокировке ведущих в Сухум мостов в обмен на освобождение задержанных активистов в течение нескольких дней.

В Абхазии продолжаются протесты, начавшиеся 11 ноября после задержания оппозиционеров, выступавших против соглашения о российских инвестициях в Абхазию. Демонстранты перекрыли три ключевых моста в Сухуме — Верхний Гумистинский, Нижний Гумистинский и Кодорский, — требуя освобождения задержанных и отмены этого договора. Президент Бжания созвал экстренное заседание, а к зданию главы государства направили военную технику.

Председатель оппозиционной общественной организации «Абхазское народное движение» (АНД) Адгур Ардзинба заявил, что задержанным активистам инкриминируют перепалку у здания парламента, это несоразмерно тому, как они были задержаны — «в крайне жесткой форме».

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Сухуме произошла потасовка между силовиками и оппозицией.

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