Губернатор подтвердил отставку главы Суджанского района

Губернатор Курской области Алексей Смирнов подтвердил, что отставка главы Суджанского района Александра Богачева связана с его недостаточными контактами с населением. Об этом сообщает ТАСС.

После встречи с жителями приграничных районов, на которой было озвучено решение отправить в отставку Богачева, губернатор заявил, что «не везде достаточно отрабатывают главы районов, где-то наши министры». Поэтому он принял решение самому чаще встречаться с жителями.

«Тех чиновников, которые не хотят или не могут этой работой заниматься, несомненно, либо научим, либо они будут заменены», — сказал Смирнов.

Об отставке главы Суджанского района Александра Богачева сообщил Telegram-канал Mash утром 12 ноября. Как отмечалось в публикации, к отстранению от должности привело отсутствие встреч с местными жителями с 6 августа. Кроме того, вынужденные переселенцы из района, часть которого находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), не получили от Богачева ответов о мерах социальной поддержки.

Ранее жительница Суджи рассказала, как пряталась от обстрелов ВСУ.