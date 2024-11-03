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Жительница Суджи рассказала, как пряталась от обстрелов ВСУ

РИА: жители Суджи лежали друг на друге с детьми в подвале под обстрелом ВСУ

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MIC IZVESTIA / IZ.RU/Reuters

Эвакуированная из Суджи местная жительница рассказала РИА Новости, что людям приходилось ложиться друг на друга, прячась от обстрела ВСУ в подвале многоэтажного дома.

По словам женщины, рано утром 6 августа начались обстрелы населенного пункта со стороны ВСУ. Она вместе с соседями спряталась в подвал многоэтажки, туда же прибежали и люди из соседних домов.

Россиянка рассказала, что прятавшимся горожанам пришлось ждать четыре часа, пока не закончатся обстрелы. «Все, что я могу сказать, этого момента никогда не забуду. Когда мы начали выходить из подвала, снова был прилет. И прилет был в середину нашего двора», — вспоминает женщина.

Также женщина рассказала, как выезжала из Суджи на машине с соседями. Они по дороге читали «Отче наш» и видели дроны и горящие машины.

До этого жительница недавно взятого под контроль ВС РФ города Горняк в Донецкой народной республике (ДНР) Ирина рассказала, что ей приходилось прятать своего ребенка от насильственной эвакуации на Украину.

Ранее Путин заявил о недостаточной поддержке участников СВО.

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