Стала известна стратегия кандидата Трампа на пост госсекретаря по Украине

Кандидат на пост госсекретаря США в новой администрации Дональда Трампа Марко Рубио, скорее всего, согласится с планами нового президента «надавить» на Украину для начала переговоров. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Несмотря на то, что в прошлом г-н Рубио высказывался в жестких выражениях о России, он, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами г-на Трампа оказать давление на Украину, чтобы найти способ прийти к соглашению с Россией», — говорится в сообщении издания.

Кроме того, газета напоминает, что Рубио также является одним из самых «откровенных сенаторов», выступающих за необходимость для США быть более агрессивными в отношении Китая.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что в окружении избранного президента США Дональда Трампа ожидают, что он назначит сенатора-республиканца от штата Флорида Марко Рубио государственным секретарем.

По данным американских СМИ, среди возможных кандидатов на пост также рассматриваются бизнесмен Вивек Рамасвами, сенатор от Теннесси Билл Хагерти, который в прошлом занимал должность посла США в Японии при Трампе, и бывший посол страны в Германии Ричард Гренелл.

53-летний Марко Рубио является сенатором с 2011 года. СМИ писали, что Трамп рассматривал Рубио в качестве кандидата на пост вице-президента, однако в конечном итоге выбрал сенатора от Огайо Джеймса Дэвида Вэнса. Рубио придерживается позиции переговоров в отношении Украины, полагая, что это поможет завершить конфликт. В апреле он был среди 15 сенаторов-республиканцев, которые проголосовали против выделения $95 млрд на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню. Тем не менее законопроекты были приняты обеими палатами конгресса и подписаны президентом Джо Байденом.

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