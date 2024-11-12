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«Если припрет»: депутат Васильев заявил, что готов умереть с Зюгановым в одном окопе

Депутат ГД Васильев заявил, что готов умереть с Зюгановым в одном окопе

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Руководитель фракции «Единой России» в Государственной думе Владимир Васильев заявил, что готов умереть с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым в одном окопе. Видео с заседания опубликовано в Telegram-канале журналистки Ксении Собчак.

«Процветать и умирать будем вместе с вами, Геннадий Андреевич. Я убежден, в одном окопе, если припрет», — сказал Васильев.

Он отметил, что знает «характер» Зюганова.

В июне Зюганову исполнилось 80 лет. Лидер партии КПРФ заявил, что не собирается на пенсию, поскольку, по его мнению, люди с таким опытом нужны стране. До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении лидеру Коммунистической партии РФ звания Героя Труда.

Зюганов родился 26 июня 1944 года. С 1960-х годов он работал в структурах комсомола и КПСС. В 1993 году возглавил Коммунистическую партию Российской Федерации (КПРФ). С тех пор политик избирался во все восемь созывов Госдумы и несколько раз участвовал в выборах президента РФ.

Ранее Зюганов призвал выпороть того, кто выпустил Путина без шапки на мороз.

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