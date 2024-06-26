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Зюганов получил звание Героя Труда

Путин подписал указ о присвоении Зюганову звания Героя Труда в день его 80-летия

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении лидеру Коммунистической партии РФ Геннадию Зюганову звания Героя Труда. Об этом сообщает ТАСС.

«За большие заслуги в развитии российской государственности, становлении гражданского общества и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность», — отмечается в документе.

26 июня Зюганову исполнилось 80 лет. Герой Труда — высшее звание в РФ после Героя России.

Зюганов родился 26 июня 1944 года. С 1960-х годов он работал в структурах комсомола и КПСС. В 1993 году возглавил Коммунистическую партию Российской Федерации (КПРФ). С тех пор политик избирался во все восемь созывов Госдумы и несколько раз участвовал в выборах президента РФ.

25 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами на просьбу рассказать, как в Кремле относятся к Геннадию Зюганову накануне его 80-летия, заявил, что людей с днем рождения заранее поздравлять не принято.

Ранее Зюганов высказался о кандидатуре Белоусова на пост министра обороны.

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