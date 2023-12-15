Зюганов призвал выпороть того, кто выпустил Путина без шапки на мороз

Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов призвал выпороть тех, кто в Северодвинске позволил президенту России Владимиру Путину выйти на мороз без шапки. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время встречи с руководством Государственной думы и лидерами фракций глава государства упомянул церемонию поднятия флага РФ на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III», которая состоялась 11 декабря в Северодвинске. В ходе церемонии Путин выступал на улице без головного убора.

«Я извиняюсь, я бы выпорол того, кто вас выпустил без шапки. Просто (минус) 15 градусов», — сказал Зюганов.

Он отметил, что здоровье верховного главнокомандующего в условиях военного конфликта — это здоровье нации.

«Мы им сделаем замечание», — заключил Зюганов.

Путин, улыбаясь, ответил, что принимает замечание и на свой счет.

«Выпорем — это мы легко, это у нас не заржавеет за этим, это мы умеем», — добавил российский лидер.

Накануне Путин, выступая на прямой линии и пресс-конференции, объяснил свой кашель.

Ранее Зюганов рассказал, как помог выиграть Путину выборы.