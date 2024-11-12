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Эксперт рассказал об опасных иллюзиях захотевшего поставить России ультиматум политика

Политолог Рар: Мерц пребывает в опасных иллюзиях по поводу силы армии России

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Lisi Niesner/Reuters

Кандидат на пост канцлера Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц пребывает в опасных иллюзиях относительно силы российской армии. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, в экспертных кругах Германии с середины 2022 года сложились «весьма опасные убеждения», будто Украина при помощи Запада может победить Россию. Кроме того, указал эксперт, там существует мнение о том, что Москва блефует по вопросу применения ядерного оружия, и НАТО при желании может нанести поражение РФ.

Мерц является одним из политиков, которые подвержены подобным иллюзиям, указал политолог. Рар не исключил, что в случае победы на выборах в ФРГ Мерц пойдет на эскалацию конфликта. Другие западные лидеры ждут, что Берлин присоединится к их общей позиции о необходимости передачи Киеву дальнобойного оружия, сказал политолог.

10 ноября кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц сообщил, что он готов провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в случае своего избрания. При этом Мерц заявил о готовности выдвинуть России ультиматум о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, в противном случае он пригрозил снять ограничения на использование поставленных вооружений и поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Ранее в Совфеде предупредили Макрона и Стармера о последствиях отмены запрета на удары вглубь РФ.

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