В Совфеде предупредили Макрона и Стармера о последствиях отмены запрета на удары вглубь РФ

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер «не хотят или не умеют» думать о том, к чему приведет снятие запрета для ВСУ на удары вглубь России. Так в своем Telegram-канале он прокомментировал информацию о том, что Макрон и Стармер хотят убедить Джо Байдена снять запрет на удары по российской территории до конца его срока.

По его словам, планы Стармера и Макрона не смогут сбыться без отмашки Соединенных Штатов, поскольку Европа не решится снять запрет для Украины на удары вглубь России самостоятельно.

«По этой причине они намерены попытаться «в последний раз» убедить Байдена дать Украине такое разрешение. А Франция и Британия ей предоставят такие ракеты. Таким путем эти двое не только рассчитывают изменить ход войны, но и сорвать планы Трампа по ее прекращению. Куда это может завести Европу, эти двое думать не хотят - или не умеют», — написал Пушков.

Он напомнил, что Байден последовательно выступал против таких ударов, однако у него может возникнуть искушение сорвать планы Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Вопрос в том, захочет ли Байден быть человеком, который даст старт третьей мировой войне, указал парламентарий.

До этого газета The Telegraph писала, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер могут обратиться к Байдену, чтобы убедить его снять запрет на удары ракетами Storm Shadow вглубь России до того, как США ни возглавил Дональд Трамп.

Ранее Пушков оценил планы Польши по созданию коалиции для защиты Украины от Трампа.