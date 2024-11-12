Недавно прошедшие в Молдавии президентские выборы показали, что значительная часть населения республики склоняется к сотрудничеству с Россией. Такое мнение в интервью ТАСС выразил посол РФ в Кишиневе Олег Озеров.

Озеров пояснил, что как посол контактирует в Молдавии с представителями общественных и политических кругов, а также с простыми людьми. По его словам, эти контакты «говорят о заинтересованности значительной части населения в развитии отношений с Российской Федерацией».

По мнению посла, об этом же свидетельствуют результаты выборов, «которые показали, что значительная часть населения выступает за конструктивные отношения между Республикой Молдова и Российской Федерацией».

9 ноября Центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила итоги второго тура президентских выборов и победу действующей главы государства Майи Санду. По данным ЦИК, она набрала 55,33% голосов, тогда как кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло — 44,67%.

Наблюдатели от ОБСЕ пришли к выводу, что и в первом, и во втором туре президентских выборов Санду пользовалась выгодой, которую извлекала из злоупотребления государственными ресурсами.

Ранее в МИД РФ заявили, что население Молдавии по-прежнему считает Россию другом.