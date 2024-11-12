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МИД Молдавии вручил ноту протеста послу РФ

МИД Молдавии вручил ноту протеста послу РФ после утверждений о вмешательстве

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Алексей Даничев/РИА Новости

Министерство иностранных дел Молдавии вручило ноту протеста послу РФ Олегу Озерову после утверждений Кишинева о вмешательстве в выборы президента республики. Об этом сообщает ТАСС.

Российский посол после беседы в МИД республики также рассказал, что обвинения в принадлежности РФ упавших в Молдавии беспилотных летательных аппаратов бездоказательны. Он также отметил, что в министерстве также произошел «подробный разбор» всех вопросов жизнедеятельности посольства и двусторонних отношений.

Первый беспилотник на юге страны у села Фырлэдень в районе города Каушень 10 ноября утром нашел местный житель. Позднее полиция страны сообщила, что на севере Молдавии возле села Новые Боросены обнаружили второй упавший беспилотник за день. Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что упавшие беспилотники не представляют опасности для населения. Глава молдавского МИД Михай Попшой заявил, что упавшие на территории республики 10 ноября дроны являются российскими. По его словам, дроны-приманки использовались для того, чтобы ввести в заблуждение украинские средства ПВО.

Министерство иностранных дел России отвергло обвинения молдавской стороны в нарушении воздушного пространства республики.

Ранее в Молдавии заявили об усилении давления на оппозицию после победы Санду.

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