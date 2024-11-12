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Экс-советник Кучмы рассказал, что Байден и Трамп могут готовить Зеленскому

Экс-советник Кучмы Соскин: Трамп и Байден планируют бросить Зеленского

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Shannon Stapleton/Reuters

Действующий и будущий президенты Соединенных Штатов Джо Байден и Дональд Трамп, возможно, бросят украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы избежать внутреннего конфликта. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube.

«Скажут, все, мы заканчиваем, это яблоко раздора, и чтобы не было у нас с тобой здесь конфликтов, давай мы Зеленского выбросим с его хотелками всеми куда подальше», — считает Соскин.

Накануне газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Зеленский в сентябре показывал так называемый план победы Трампу, последнего заинтересовали пункты о доступе Запада к украинским природным ресурсам и замене части американских военных сил в Европе на украинские.

До этого турецкий аналитик Мустафа Реджеп Эрчин заявил, что Зеленский в сложившихся международно-политических условиях уже может начинать искать для себя убежище.

Ранее в Турции предположили, что Трамп может лишить Киев поддержки из мести.

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