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Зеленскому посоветовали начать поиск убежища для себя

Аналитик Эрчин: Зеленский уже может начинать искать себе убежище

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Evgeniy Maloletka/AP

Украинский лидер Владимир Зеленский в сложившихся международно-политических условиях уже может начинать искать для себя убежище. Об этом в беседе с РИА Новости заявил турецкий аналитик Мустафа Реджеп Эрчин.

«Зеленский уже может начинать искать страну для себя», — подчеркнул он.

Аналитик обратил внимание на то, что наиболее экономически развитые страны ЕСГермания, Франция и Италия — «увязли» в своих внутренних проблемах, а победивший на выборах в США Дональд Трамп готовится сформировать свою администрацию.

Как предположил эксперт, украинский конфликт движется к своему окончанию.

До этого бывший разведчик США Скотт Риттер заявлял, что украинская армия надеялась при поддержке стран Североатлантического альянса оттеснить российские войска на фронте, однако ситуация на Украине развивается противоположным образом.

Ранее в Турции предположили, что Трамп может лишить Киев поддержки из мести.

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