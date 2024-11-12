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Маск оценил положение Украины на поле боя

Маск: у Украины нет прогресса в конфликте, молодежь приносят в жертву

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Carlos Barria/Reuters

У Украины нет прогресса на фронте, а в конфликте в жертву приносится молодежь. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) написал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.

«Это так», — написал Маск в ответ на пост одного из пользователей соцсети, который привел слова самого предпринимателя о том, что конфликт на Украине представляет собой «вечную войну без прогресса», где приносятся в жертву молодые люди.

До этого Маск вновь высказался в социальной сети X против продолжения конфликта властями Украины.

5 ноября швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung сообщила, что личное решение американского бизнесмена не включать спутниковый интернет Starlink над Республикой Крым позволило российским войскам предотвратить как минимум одну атаку на регион со стороны украинских солдат.

В статье отмечалось, что Маск якобы полностью поддерживал Киев в самом начале вооруженного конфликта и снабдил его тысячами терминалов спутниковой связи. Но впоследствии позиция бизнесмена претерпела изменения.

Ранее была раскрыта роль Илона Маска в формировании будущей команды Трампа.

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