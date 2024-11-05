Маска обвинили в помощи РФ при предотвращении ударов Украины по Крыму

Личное решение американского бизнесмена Илона Маска не включать спутниковый интернет Starlink над Республикой Крым позволило российским войскам предотвратить как минимум одну атаку на регион со стороны украинских солдат. Об этом сообщила швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

По информации журналистов, предприниматель имеет право единолично принимать решения о том, где и когда активировать Starlink. Особенно явно это прослеживается на Украине.

В статье отмечается, что Маск якобы полностью поддерживал Киев в самом начале вооруженного конфликта и снабдил его тысячами терминалов спутниковой связи. Но впоследствии позиция бизнесмена претерпела изменения.

«Осенью 2022 года предприниматель лично решил, что сеть над Крымом не будет активирована для украинских войск, тем самым предотвратив как минимум одну <...> операцию», — подчеркнули авторы материала.

Также они обратили внимание, что спустя два года после начала боевых действий Маск начал открыто выступать против продолжения военной помощи Киеву со стороны Вашингтона.

В сентябре прошлого года телеканал CNN сообщил, что бизнесмен ограничил работу Starlink в районе Крымского полуострова и тем самым сорвал атаку украинских войск на регион. Как выяснили журналисты, Маск был уверен, что Москва может применить ядерное оружие в ответ на удары со стороны Киева.

Позже предприниматель сам прокомментировал ситуацию. Он заявил, что условия использования Starlink запрещают применение спутниковой связи для наступательных военных действий. Иными словами, требование украинской стороны включить интернет в Крыму представляло собой просьбу о нарушении этого запрета.

Ранее в Кремле отреагировали на слухи о контактах Путина и Маска.