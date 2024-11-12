Американский предприниматель Илон Маск вновь высказался в социальной сети X против продолжения конфликта властями Украины.

Основатель компании SpaceX подтвердил свою ранее сделанную запись о том, что продолжающийся конфликт похож на «вечную войну без какого-либо прогресса». По его словам, власти Украины «просто приносят в жертву молодежь страны ради никакой территориальной выгоды».

8 ноября Маск заявил, что кровопролитию на Украине скоро придет конец. Предприниматель подчеркнул, что время для «подстрекателей войны и спекулянтов» истекло.

5 ноября швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung сообщила, что личное решение американского бизнесмена не включать спутниковый интернет Starlink над Республикой Крым позволило российским войскам предотвратить как минимум одну атаку на регион со стороны украинских солдат.

В статье отмечалось, что Маск якобы полностью поддерживал Киев в самом начале вооруженного конфликта и снабдил его тысячами терминалов спутниковой связи. Но впоследствии позиция бизнесмена претерпела изменения.

Ранее Илон Маск заявил об обострении украинского конфликта из-за Южной Кореи.