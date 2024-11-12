Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Маск снова высказался против продолжения конфликта на Украине

Маск вновь заявил о необходимости остановить конфликт на Украине

close
Kirsty Wigglesworth/AP

Американский предприниматель Илон Маск вновь высказался в социальной сети X против продолжения конфликта властями Украины.

Основатель компании SpaceX подтвердил свою ранее сделанную запись о том, что продолжающийся конфликт похож на «вечную войну без какого-либо прогресса». По его словам, власти Украины «просто приносят в жертву молодежь страны ради никакой территориальной выгоды».

8 ноября Маск заявил, что кровопролитию на Украине скоро придет конец. Предприниматель подчеркнул, что время для «подстрекателей войны и спекулянтов» истекло.

5 ноября швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung сообщила, что личное решение американского бизнесмена не включать спутниковый интернет Starlink над Республикой Крым позволило российским войскам предотвратить как минимум одну атаку на регион со стороны украинских солдат.

В статье отмечалось, что Маск якобы полностью поддерживал Киев в самом начале вооруженного конфликта и снабдил его тысячами терминалов спутниковой связи. Но впоследствии позиция бизнесмена претерпела изменения.

Ранее Илон Маск заявил об обострении украинского конфликта из-за Южной Кореи.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами