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Посол РФ назвал цель своего визита в МИД Молдавии

Посол РФ заявил, что приехал в МИД Молдавии не по вызову, а на плановую встречу

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Алексей Даничев/РИА Новости

Посол России Олег Озеров заявил, что его никто не вызывал в МИД Молдавии, и назвал свою встречу в ведомстве плановой. Его слова приводит ТАСС.

Дипломат пообещал сообщить подробности разговора после его окончания.

10 ноября молдавская полиция заявила об обнаружении беспилотных летательных аппаратов на юго-востоке страны. Летательные аппараты упали в районе села Фырлэдень, который находится недалеко от города Каушень.

Позже глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщил, что упавшие дроны якобы были российскими. Он выразил уверенность, что Вооруженные силы РФ использовали их для отвлечения внимания украинских сил противовоздушной обороны.

В связи с происшествием посол РФ Олег Озеров был вызван в МИД Молдавии.

Ранее в МИД РФ ответили на обвинения в падении российских дронов в Молдавии.

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