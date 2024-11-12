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Эксперт раскрыл политику Трампа в отношении Китая

Аналитик Цунэо: Трамп будет сворачивать экономические связи с Китаем

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Brian Snyder/Reuters

Политика победившего на выборах в США Дональда Трампа в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет строиться на том, чтобы экономически отрезать Соединенные Штаты от Китая. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал специалист по Соединенным Штатам Цунэо Ватанабэ.

«Трамп, как представляется, будет стремиться вообще отрезать Соединенные Штаты от Китая в экономическом отношении, максимально сократить оттуда товарный поток путем таможенных мер и повышенных пошлин», — отметил аналитик.

По мнению Цунэо, соответствующая стратегия предполагает также возвращение промышленных мощностей и рабочих мест из Китая обратно на территорию США.

Политика Трампа в отношении Пекина будет развиваться на фоне конкуренции двух держав в военно-стратегической сфере, добавил эксперт.

До этого экономист, управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский заявлял, что настоящий противник одержавшего победу на президентских выборах в США Дональда Трампа — не Россия и даже не Китай, а так называемый дипстейт, или «глубинное государство».

Ранее американский политолог сделал прогноз о политике Трампа в отношении России.

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Выборы в США - 2024
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