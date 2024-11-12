Специальная военная операция (СВО) России на Украине является назидательным уроком для европейских сторонников расширения Североатлантического альянса. Об этом в газете Global Times заявили китайские эксперты.

Политолог-американист Академии общественных наук КНР Люй Сян отметил, что российско-украинский конфликт стал уроком для тех, кто в Европе поддерживал расширение НАТО на восток, поскольку игнорирование ключевых интересов РФ оказалось пагубным для европейской безопасности.

Эксперт подчеркнул, что от кризиса на Украине прежде всего пострадали такие страны, как ФРГ, долгое время выстраивавшая стабильное энергетическое и экономическое партнерство с Россией.

По мнению аналитика Центра учебной подготовки «Китай — Шанхайская организация сотрудничества» по продвижению международного взаимодействия и сотрудничества в сфере судопроизводства Цуй Хэна, Европейский союз беспокоит неопределенность в связи с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США. Эксперт отметил, что государствам Европы следует усилить стратегическую автономию, исходя из собственных интересов, а не бездумно следуя за Вашингтоном.

7 ноября президент России Владимир Путин назвал расширение НАТО на восток ползучей интервенцией.

Ранее в Госдуме не исключили прямого столкновения НАТО с Россией на Украине.