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Китай готов укреплять стратегические связи с Россией

МИД: Китай готов укреплять связи с Россией по стратегическим вопросам

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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Китай готов укреплять координацию с Россией по стратегическим вопросам и проблемам безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу, передает ТАСС.

«Мы готовы работать с товарищем Шойгу и другими российскими коллегами, чтобы, руководствуясь достигнутым главами двух государств консенсусом, укреплять нашу координацию по стратегическим и общим вопросам», — подчеркнул министр.

По словам Ван И, эти вопросы затрагивают интересы безопасности и развития двух держав. Глава МИД также добавил, что Пекин готов повышать уровень стратегического взаимного доверия с Москвой.

До этого китайские эксперты в беседе с газетой Global Times сообщали, что Специальная военная операция (СВО) России на Украине является назидательным уроком для европейских сторонников расширения Североатлантического альянса.

7 ноября президент России Владимир Путин назвал расширение НАТО на восток ползучей интервенцией.

Ранее в Госдуме не исключили прямого столкновения НАТО с Россией на Украине.

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