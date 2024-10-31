Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме не исключили прямого столкновения НАТО с Россией на Украине

Слуцкий: участие Запада в боевых действиях на Украине приведет к третьей мировой

close
Максим Блинов/РИА «Новости»

Если Соединенные Штаты готовы пойти на открытое участие стран Запада в боевых действиях на территории Украины, это неизбежно приведет к прямому столкновению Организации Североатлантического договора (НАТО) с Россией. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Таким образом он прокомментировал слова главы Пентагона Ллойда Остина, который заявил, что возможное участие северокорейских войск на стороне России в конфликте с Украиной может подтолкнуть другие страны к различным действиям и потенциальному расширению боевых действий.

»Вашингтон готов пойти на открытое участие западных стран и, видимо, не только их в боевых действиях на территории Украины? В таком случае это неизбежно приведет к прямому столкновению НАТО с Россией... Не исключено — к третьей мировой войне», — считает парламентарий.

23 октября министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что растущая вовлеченность стран Запада в конфликт на Украине может обернуться полноценным военным столкновением ядерных держав. Он отметил, что стремление западных стран нанести максимальный ущерб России чревато последствиями, а власти не могут не реагировать на эти угрозы.

Днем ранее в посольстве России во Франции предупредили, что размещение военных сил Североатлантического альянса на Украине приведет к полномасштабному столкновению стран НАТО с Россией.

При этом издание Bild со ссылкой на исследование американского Center on New Generation Warfare писало, что России потребуется 10 дней на захват Латвии и части Литвы в случае гипотетического конфликта со странами Балтии.

Ранее в США заявили о неготовности НАТО принять в альянс Украину.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами