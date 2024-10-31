В Госдуме не исключили прямого столкновения НАТО с Россией на Украине

Если Соединенные Штаты готовы пойти на открытое участие стран Запада в боевых действиях на территории Украины, это неизбежно приведет к прямому столкновению Организации Североатлантического договора (НАТО) с Россией. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Таким образом он прокомментировал слова главы Пентагона Ллойда Остина, который заявил, что возможное участие северокорейских войск на стороне России в конфликте с Украиной может подтолкнуть другие страны к различным действиям и потенциальному расширению боевых действий.

»Вашингтон готов пойти на открытое участие западных стран и, видимо, не только их в боевых действиях на территории Украины? В таком случае это неизбежно приведет к прямому столкновению НАТО с Россией... Не исключено — к третьей мировой войне», — считает парламентарий.

23 октября министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что растущая вовлеченность стран Запада в конфликт на Украине может обернуться полноценным военным столкновением ядерных держав. Он отметил, что стремление западных стран нанести максимальный ущерб России чревато последствиями, а власти не могут не реагировать на эти угрозы.

Днем ранее в посольстве России во Франции предупредили, что размещение военных сил Североатлантического альянса на Украине приведет к полномасштабному столкновению стран НАТО с Россией.

При этом издание Bild со ссылкой на исследование американского Center on New Generation Warfare писало, что России потребуется 10 дней на захват Латвии и части Литвы в случае гипотетического конфликта со странами Балтии.

Ранее в США заявили о неготовности НАТО принять в альянс Украину.