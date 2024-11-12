Гросси в ближайшие месяцы посетит Россию

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил агентству ТАСС, что в ближайшие месяцы посетит Россию.

«Я надеюсь, что скоро будет встреча с российской командой. Вы знаете, у нас достаточно регулярные встречи», — сказал глава МАГАТЭ на полях 29-й конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР-29) в Баку.

7 ноября Гросси заявлял, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) находится в зоне риска из-за продолжения боевых действий и атак беспилотников. Он обратил внимание на бытующее мнение, что ситуация стабилизировалась, однако, по его словам, это не так. Гросси подчеркнул, что в районе ЗАЭС все еще идут боевые столкновения и прилетают беспилотники.

В октябре глава МАГАТЭ отреагировал на атаку Украины на сотрудника Запорожской АЭС. По его словам, нападения на работников и угрозы в их адрес являются недопустимыми. Он добавил, что такие действия противоречат принципам всеобщей ядерной безопасности.

Ранее гендиректор МАГАТЭ заявил о планах посетить Иран в ближайшее время.