Гендиректор МАГАТЭ планирует посетить Иран в ближайшее время

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что в скором времени планирует посетить Иран. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы уже обсуждаем с нашими коллегами из Ирана. Я посещу страну в ближайшее время», — сказал Гросси в беседе с журналистами.

Недавно официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что страна направила жалобы в МАГАТЭ и Совбез ООН об угрозах со стороны Израиля. Дипломат подчеркнул, что риск нанесения ударов по ядерным объектам повлечет за собой непоправимые последствия.

Из-за конфликта между Ираном и Израилем специалисты МАГАТЭ особо тщательно следят за ситуацией с ядерными объектами Ирана и работают на его территории.

Гросси призывал власти государств к рассудительности и попросил воздержаться от действий, которые угрожают ядерной и физической безопасности, а также ядерным материалам.

Ранее о целях сдерживать Иран рассказал новый министр обороны Израиля Исраэль Кац.