В МИД Финляндии заявили, что не следует принуждать Киев к нейтралитету

Принуждение Киева к нейтралитету не приведет к мирному урегулированию кризиса на Украине. Об этом в кулуарах Парижского форума мира заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, сообщает ТАСС.

По ее словам, не следует навязывать Украине нейтралитет в качестве первой альтернативы, так как от этого проблемы не исчезнут.

Валтонен подчеркнула, что нужно избежать ситуации, когда любая европейская страна или США начнут вести переговоры через голову Киева.

12 ноября сообщалось, что президент Финляндии Александер Стубб в телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом обсудил ситуацию на Украине.

Накануне Стубб призвал морально готовиться к росту военных расходов из-за «угрозы» со стороны России. Он пояснил, что это будет связано с приходом к власти в США Дональда Трампа и союзниками по НАТО. Финский президент также упомянул угрозу безопасности, которую, как он утверждает, для страны представляет Россия и глобальная нестабильность.

Ранее президент Финляндии отверг финскую модель мира на Украине.