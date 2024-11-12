Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Финляндии рассказал, что обсудил с Трампом Россию, Украину и ледоколы

Стубб обсудил с Трампом Украину, Россию и ледокольное сотрудничество

close
Lehtikuva /Antti Aimo-Koivisto via Reuters

Президент Финляндии Александер Стубб рассказал о телефонном разговоре с Дональдом Трампом, избранным президентом США. В ходе беседы они обсудили ситуацию на Украине, отношения с Россией, взаимодействие с Китаем, а также сотрудничество в сфере ледокольного флота, сообщает РИА Новости.

«Очень хороший телефонный разговор с Дональдом Трампом. Я поздравил его с чистой победой. Мы обсудили Украину, Россию, Китай и безопасность в Европе. Мы также говорили о ледокольном сотрудничестве между Финляндией, США и Канадой», — отметил политик.

Накануне Стубб призвал морально готовиться к росту военных расходов из-за «угрозы» со стороны России. Он пояснил, что это будет связано с приходом к власти в США Дональда Трампа и союзниками по НАТО. Финский президент также упомянул угрозу безопасности, которую, как он утверждает, для страны представляет Россия и глобальная нестабильность.

Стубб также выразил благодарность союзникам за принятие Финляндии в НАТО, потому что «здесь легче дышится».

Ранее президент Финляндии отверг финскую модель мира на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами