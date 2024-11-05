Президент Финляндии отверг финскую модель мира на Украине

Президент Финляндии Александер Стубб категорически отверг возможность мирного урегулирования на Украине по финской модели 1940 года. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

Речь идет о примере Финляндии 1940 года, когда страна потеряла часть своих территорий, но заключила мир с СССР и сумела выжить, сохраняя фактический нейтралитет.

Стубб прокомментировал сообщения СМИ о том, что в окружении канцлера ФРГ Олафа Шольца якобы рассматривается финская модель для урегулирования конфликта на Украине.

«Ответ однозначный — нет», — сказал финский президент.

По его словам, Украина имеет право определить свой суверенитет самостоятельно.

В июле экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что Украине нужна финская модель. Он заявил, что по итогам советско-финской войны в 1940 году Финляндия «потеряла часть территории, но зато сохранила себя и нормально потом развивалась». Кучма считает, что Украина должна последовать ее примеру.

Ранее Путин рассказал, как должен завершиться конфликт на Украине.