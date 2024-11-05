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Президент Финляндии отверг финскую модель мира на Украине

Президент Финляндии Стубб отверг возможность мира на Украине по финской модели

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Alina Smutko/Reuters

Президент Финляндии Александер Стубб категорически отверг возможность мирного урегулирования на Украине по финской модели 1940 года. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

Речь идет о примере Финляндии 1940 года, когда страна потеряла часть своих территорий, но заключила мир с СССР и сумела выжить, сохраняя фактический нейтралитет.

Стубб прокомментировал сообщения СМИ о том, что в окружении канцлера ФРГ Олафа Шольца якобы рассматривается финская модель для урегулирования конфликта на Украине.

«Ответ однозначный — нет», — сказал финский президент.

По его словам, Украина имеет право определить свой суверенитет самостоятельно.

В июле экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что Украине нужна финская модель. Он заявил, что по итогам советско-финской войны в 1940 году Финляндия «потеряла часть территории, но зато сохранила себя и нормально потом развивалась». Кучма считает, что Украина должна последовать ее примеру.

Ранее Путин рассказал, как должен завершиться конфликт на Украине.

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