Япония обвинила Россию и Китай в нарушениях воздушного пространства

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба обвинил Россию и Китай в частых нарушениях воздушного пространства страны. Об этом он заявил во время выступления на пресс-конференции в честь его избрания 103-м главой правительства, передает РИА Новости.

В сентябре минобороны Японии сообщало о применении ИК-ловушек против российского Ил-38.

Исиба рассказал, что у него есть три приоритетные задачи.

Одна из них касается мер в отношении ситуации по безопасности, которая становится все более жесткой вокруг Японии, отметил он.

«Как часто сообщают СМИ, Россия и Китай нарушают воздушное пространство нашей страны военными самолетами, [происходит] расширение и активизация военной деятельности вокруг нашей страны», — цитирует премьера агентство.

Исиба был избран председателем правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) по итогам выборов. Министр экономической безопасности Японии Санаэ Такаити уступила ему во втором туре голосования однопартийцев.

Ранее в Японии назвали угрозой безопасности инцидент с военным самолетом РФ.