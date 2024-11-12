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Япония обвинила Россию и Китай в нарушениях воздушного пространства

Премьер Японии обвинил РФ и КНР в частых нарушениях воздушного пространства

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Kim Kyung-Hoon/Pool/Reuters

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба обвинил Россию и Китай в частых нарушениях воздушного пространства страны. Об этом он заявил во время выступления на пресс-конференции в честь его избрания 103-м главой правительства, передает РИА Новости.

В сентябре минобороны Японии сообщало о применении ИК-ловушек против российского Ил-38.

Исиба рассказал, что у него есть три приоритетные задачи.

Одна из них касается мер в отношении ситуации по безопасности, которая становится все более жесткой вокруг Японии, отметил он.

«Как часто сообщают СМИ, Россия и Китай нарушают воздушное пространство нашей страны военными самолетами, [происходит] расширение и активизация военной деятельности вокруг нашей страны», — цитирует премьера агентство.

Исиба был избран председателем правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) по итогам выборов. Министр экономической безопасности Японии Санаэ Такаити уступила ему во втором туре голосования однопартийцев.

Ранее в Японии назвали угрозой безопасности инцидент с военным самолетом РФ.

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