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Бывший министр обороны Японии Исиба станет новым премьером страны

Экс-глава минобороны Японии Сигэру Исиба станет новым премьером страны

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Toru Hanai/Reuters

Экс-министр обороны Японии Сигэру Исиба избран главой правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП), с 1 октября он станет новым главой японского кабмина. Об этом сообщает агентство Nikkei Asia.

«Исиба побеждает в гонке за пост следующего премьер-министра Японии», - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что министр экономической безопасности Японии Санаэ Такаити уступила ему во втором туре голосования однопартийцев.

В середине сентября сообщалось, что четверть опрошенных японцев (26%) поддерживают кандидатуру бывшего министра обороны Сигэру Исибы на пост премьер-министра.

Исиба стал самым популярным из всех представленных кандидатов. При этом глава министерства экономической безопасности Санаэ Такаити получила одобрение со стороны 25% респондентов, а бывший министр окружающей среды Синдзиро Коидзуми — сын бывшего премьера Дзюнъитиро Коидзуми — набрал 15% голосов. Остальные кандидаты получили 5-6% и меньше.

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