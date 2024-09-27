Бывший министр обороны Японии Исиба станет новым премьером страны

Экс-министр обороны Японии Сигэру Исиба избран главой правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП), с 1 октября он станет новым главой японского кабмина. Об этом сообщает агентство Nikkei Asia.

«Исиба побеждает в гонке за пост следующего премьер-министра Японии», - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что министр экономической безопасности Японии Санаэ Такаити уступила ему во втором туре голосования однопартийцев.

В середине сентября сообщалось, что четверть опрошенных японцев (26%) поддерживают кандидатуру бывшего министра обороны Сигэру Исибы на пост премьер-министра.

Исиба стал самым популярным из всех представленных кандидатов. При этом глава министерства экономической безопасности Санаэ Такаити получила одобрение со стороны 25% респондентов, а бывший министр окружающей среды Синдзиро Коидзуми — сын бывшего премьера Дзюнъитиро Коидзуми — набрал 15% голосов. Остальные кандидаты получили 5-6% и меньше.

Ранее в Японии назвали неожиданную причину начала конфликта на Украине.