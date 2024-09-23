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Японские истребители использовали ИК-ловушки при контакте с Ил-38 России

МО: истребители Японии встретили противолодочные Ил-38 России ИК-ловушками

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Wikimedia Commons

Истребители Японии встретили противолодочные самолеты Ил-38 российского военно-воздушного флота России ИК-ловушками (ловушками для инфракрасных ракет-наведения противника). Об этом заявил министр обороны страны Минору Кихара, передает Kyodo News.

По данным японского оборонного ведомства, эти самолеты трижды пролетели над Японским морем в период с 13:00 до 16:00 по местному времени (с 7:00 по 10:00 мск), нарушив воздушное пространство страны.

После инцидента правительство Японии «настоятельно» призвало Россию принять меры по его предотвращению. Подчеркивается, что премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил чиновникам реагировать «твердо и спокойно» на подобные инциденты, тесно сотрудничая при этом с США и другими странами.

22 сентября немецкие истребители перехватили российские самолеты над Балтийским морем.

Ранее в Латвии истребители НАТО подняли из-за стаи птиц.

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