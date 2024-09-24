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В Японии назвали угрозой безопасности инцидент с военным самолетом РФ

В Токио назвали угрозой безопасности ситуацию с военным самолетом России

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Пресс-служба Восточного военного округа

Инцидент с самолетом Вооруженных сил России Ил-38 у острова Хоккайдо является угрозой безопасности. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси в ходе пресс-конференции в Токио, передает ТАСС.

«Мы считаем, что это не только серьезное нарушение суверенитета нашей страны, но и угроза нашей безопасности», — отметил он.

Хаяси подчеркнул, что это «совершенно неприемлемо».

В Токио утверждают, что 23 сентября российский самолет якобы трижды заходил в воздушное пространство Японии. В связи с этим в воздух поднимались японские F-35, которые впервые использовали ИК-ловушки.

До этого истребители Военно-воздушных сил Германии Eurofighter поднимали в небо над Балтийским морем из-за обнаружения якобы российских военных самолетов. Немецкие военные утверждали, что обнаруженные самолеты летели без полетного плана. Также эти суда отключили транспондеры, отметили в ВВС Германии.

В Минобороны РФ заявляли, что все полеты российской военной авиации выполняются строго в соответствии с международными правилами.

Ранее в Латвии истребители НАТО подняли из-за стаи птиц.

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