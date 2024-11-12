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Кандидат в канцлеры ФРГ от ХДС пригрозил Москве 24-часовым ультиматумом

Кандидат в канцлеры Германии Мерц: я предъявлю России 24-часовой ультиматум

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Frederic Kern/imago-images.de/Global Look Press

России необходимо выставить 24-часовой ультиматум по Украине. Об этом в интервью журналу Stern заявил кандидат в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц.

Политик подчеркнул, что выставит Москве требование прекратить боевые действия на Украине. Если российские власти в течение суток не выполнят ультиматум, то Берлин передаст Киеву крылатые ракеты Taurus и снимет запрет на нанесение ударов дальнобойным оружием вглубь территории РФ.

12 ноября министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина может превратиться в очаг новых конфликтов в Европе.

Накануне министр обороны ФРГ допустил, что избранный президент США может пойти на сделку с Россией.

Ранее Зеленский заговорил о дипломатии в решении конфликта на Украине.

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