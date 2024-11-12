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В Германии допустили превращение Украины в «очаг конфликтов»

Писториус заявил, что Украина может стать очагом новых конфликтов в Европе

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Zohra Bensemra/Reuters

Украина может превратиться в очаг новых конфликтов в Европе. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает РБК.

Глава военного ведомства допустил, что президент РФ Владимир Путин и избранный глава Белого дома Дональд Трамп могут заключить соглашение без учета интересов Европы и Украины. Причем последняя может стать «постоянным источником новых конфликтов в Европе». Писториус обратил внимание, что такой сценарий должны учитывать все страны, в том числе новая американская администрация.

Писториус не верит в обещание Трампа быстро завершить украинский конфликт. При этом германский министр исключил возможность нападения России на страны НАТО вскоре после инаугурации Трампа. По словам главы ведомства, у Путина сейчас «другие заботы», и никто не знает, какую политику будет проводить Трамп.

Накануне министр обороны ФРГ допустил, что избранный президент США может пойти на сделку с Россией.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

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