Президент Финляндии заявил, что в НАТО «легче дышится»

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Хельсинки вряд ли получил бы членство в Североатлантическом альянсе, отправив заявку сейчас. Его слова приводит газета Ilta-Sanomat.

Он заявил, что не уверен, что страна вступила бы в НАТО в нынешних условиях. Финляндия стала членом военного блока в самый последний момент, указал Стубб. Он также выразил благодарность союзникам, что они приняли соответствующее решение.

«Да, здесь легче дышится, когда мы в НАТО. К счастью!» — сказал президент.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

7 ноября финская государственная телерадиокомпания Yle сообщала, что Финляндия предложила свою авиабазу для размещения больших разведывательных беспилотников НАТО.

Yle отметила, что среди стран НАТО существует конкуренция за место, с которого бы запускались такие БПЛА. По ее информации, этот вопрос еще не получил политического согласия среди стран — членов альянса, решения по нему будут приняты в 2025 году.

Ранее стало известно о напряженности внутри НАТО из-за возвращения Трампа.